Махер аш-Шараа, новый генеральный секретарь администрации сирийского президента, на протяжении ряда лет работал врачом в Воронеже. Он по профессии гинеколог и до ухода в политику возглавлял в РФ женскую консультацию. Об этом сообщил портал «Воронеж Блокнот».

Махер аш-Шараа является братом сирийского президента Ахмета аш-Шараа. Он по профессии врач, в свое время закончил в Воронеже государственный медицинский университет имени Бурденко. После получения образования медик длительное время жил там же, работал гинекологом. На протяжении семи лет он возглавлял отделение в Дорожной клинической больнице, затем заведовал женской консультацией в поликлинике РЖД.

По итогам смены власти в Сирии Махер вернулся на родину. Он исполнял обязанности министра здравоохранения в переходном правительстве, а теперь стал генсеком президентской администрации. Его ведомство играет роль передаточного звена между главой Сирии и различными министерствами.

Ранее представители разведки США заявили, что силы временного правительства Сирии причастны к актам насилия на западе страны, наряду с радикальными группировками. За счет этого в стране могут снова возобновить свои действия ряд запрещенных в РФ террористических организаций.