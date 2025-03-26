Разведка США предупредила о возрождении «Исламского государства» в Сирии

По мнению американских разведслужб, силы временного правительства Сирии причастны к актам насилия на западе страны, наряду с радикальными группировками. Об этом сообщается в ежегодном докладе ведомства о глобальных угрозах, опубликованном РИА Новости.

По информации, полученной из доклада, члены радикальных группировок в первую очередь нападали на представителей религиозных меньшинств, что привело к смерти более тысячи человек, среди которых были как мирные жители, так и алавиты и христиане.

Согласно документу, обстановка в стране может привести к возрождению «Исламского государства»* и других радикальных исламистских террористических организаций.

Напомним, столкновения в Сирии возникли в начале марта. Среди участников — сторонники свергнутого президента Башара Асада в сирийской провинции Латакия и те, кто поддерживает новую власть. На территории, где разгорелось обострение, расположена российская авиабаза. Зарубежные СМИ назвали эти столкновения самыми жестокими с момента свержения Асада в декабре 2024 года.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва встревожена масштабными боестолкновениями в Сирии.

*запрещенная в РФ террористическая группировка.