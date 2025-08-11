Гладков предложил чиновнику сменить работу после отказа ехать в приграничье

Губернатор Белгородской области предложил чиновнику уйти с должности после его отказа от работы в приграничье. Об этом также сообщил РБК , цитируя главу региона.

В конце июля сотрудник министерства спорта Белгородской области отказался от служебной поездки в приграничные районы, сославшись на опасность обстрелов. На это, в свою очередь, отреагировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в сложившейся ситуации необходимо особое понимание со стороны всех сотрудников администрации. Он подчеркнул, что не хочет никого обидеть, но считает правильным, что на такие должности нужны люди, которые не боятся выполнять свою работу в зонах повышенного риска.

