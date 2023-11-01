Гладков рассказал о готовности Белгородской области к президентским выборам

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о готовности к президентским выборам, которые пройдут в 2024 году. Его слова приводят «Известия».

«Я могу сейчас говорить исходя из текущей обстановки. На сегодня исходя из той обстановки, которая есть, я не вижу проблем с форматом голосования. Надеюсь, что эта ситуация будет и весной», – сказал Гладков.

Он также рассказал о проведении единого государственного экзамена в Белгородской области. Как отметил Гладков, решение по формату проведения итоговой аттестации будет приниматься исходя из оперативной обстановки в регионе. По словам главы области, на дистанционный формат обучения сейчас перешли 554 школы, что составляет 8% от общего числа учебных заведений. Эти школы находятся в приграничной зоне.

На территории Белгородской области установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Брянской и Курской областях, а также в Крыму и Севастополе.

Президентские выборы в России запланированы на 2024 год. Ранее пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет конкурентов.

Cогласно действующему избирательному законодательству РФ, голосование должно пройти 17 марта 2024 года. Итоговое решение о дате выборов будет принято верхней палатой парламента не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

В 2024 году в России пройдут выборы президента. Почему у нынешнего лидера Владимира Путина нет конкурентов и чего не хватает оппозиции — в материале «Подмосковье сегодня».