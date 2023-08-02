Глава американской общественной организации заявил о невозможности честных выборов в стране

Демократическая партия, по его мнению, перешла к откровенному запугиванию всех политических оппонентов.

Том Фиттон возглавляет организацию Judicial Watch консервативного толка. После того, как экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу выдвинули новые обвинения в нарушении закона, общественник выступил с громким заявлением. Он считает, что отныне честные выборы американского лидера официально невозможны.

«Давайте будем честными: обвинение представляет собой откровенную угрозу и запугивание Демократической партией абсолютно всех ее оппонентов», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. Фиттон указал, что нынешний глава министерства юстиции стремится отвести внимание закона от Байдена и доказательств его коррумпированности. Трампа, по его утверждению, хотят превратить в политического заключенного.