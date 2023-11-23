Глава австрийского МИД отказался делать предпочтение Украине при рассмотрении членства в ЕС

У Боснии и Герцеговины должны быть точно такие же шансы на вступление в объединение, так считает Александр Шалленберг.

Министр иностранных дел Австрии указал, что балканские страны необходимо принять в ЕС. Таким образом, они выйдут из российской орбиты влияния.

«Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед западными Балканами при принятии решения о начале переговоров о вступлении в ЕС в следующем месяц», - заявил он.

Его слова привело издание Financial Times. Министр подчеркнул, что если Еврокомиссия будет видеть ситуацию на Украине идеализированной, в то же время внимательно рассматривая все подробности происходящего на Балканах, то это станет геополитической катастрофой. Поэтому он сам приготовился к ожесточенным спорам по данному поводу. Политик планирует отстаивать интересы Боснии и Герцеговины, которые уже более 20 лет ожидают возможности войти в Евросоюз.