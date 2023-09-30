Оказывать поддержку Украине тяжело и болезненно. Соответствующее заявление сделал глава британского МИД Джеймс Клеверли в беседе с журналом House .

Клеверли заявил, что если страны-союзники не продолжать поддерживать Украину, мировая ситуация неизбежно станет хуже. Клеверли заявил, что позиция британского правительства является твердой в этом вопросе. Поддержка Киева тяжела и болезненна, но будет еще тяжелее и больнее, если отступить, заявил он.

Он также признался, что накопленная усталость от конфликта на территории Украины является «большой проблемой».

Правительство РФ, в свою очередь, не раз заявляло, что оказание помощи Украине не сулит ничего хорошего и только растягивает боевые действия на ее территории.