Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ушел в отпуск
Фото: [Михаил Метцель/ТАСС]
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ушел в отпуск. В отсутствие Кадырова, его обязанности перейдут главе кабинета министров Республики Муслиму Хучиеву. Распоряжение об отпуске опубликовало в Сети правительство Чечни.
Как гласит распоряжение, Кадыров отправляется в ежегодный оплачиваемый отпуск.
Последний раз Кадыров уходил в отпуск в январе. Как и сейчас, его обязанности тогда выполнял Хучиев.
Несмотря на то, что отпуск главы Республики в самом разгаре, он не прекращает активно вести свои социальные сети. 8 июля он поздравил всех подписчиков с государственным днем семьи, любви и верности, а также заявил, что укрепление и развитие института семьи остается одним из важнейших направлений для Чечни.