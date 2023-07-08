Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ушел в отпуск. В отсутствие Кадырова, его обязанности перейдут главе кабинета министров Республики Муслиму Хучиеву. Распоряжение об отпуске опубликовало в Сети правительство Чечни.

Как гласит распоряжение, Кадыров отправляется в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Последний раз Кадыров уходил в отпуск в январе. Как и сейчас, его обязанности тогда выполнял Хучиев.

Несмотря на то, что отпуск главы Республики в самом разгаре, он не прекращает активно вести свои социальные сети. 8 июля он поздравил всех подписчиков с государственным днем семьи, любви и верности, а также заявил, что укрепление и развитие института семьи остается одним из важнейших направлений для Чечни.