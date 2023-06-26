Глава ЧВК «Вагнер» высказался о целях военного мятежа, который он попытался устроить в России

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал ряд заявлений после событий, который произошли с 23 по 24 июня.

В этот период Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России, назвав действия ЧВК «маршем справедливости». Бойцы «Вагнера» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, а также объявили о походе на Москву.

«Целью похода было – не допустить уничтожения ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО», – передает пресс-служба Пригожина.

Он добавил, что 1 июля ЧВК «Вагнер» должны были распустить в результате «интриг и непродуманных решений». Что именно имел в виду Пригожин, он не уточнил.

Попытки военного мятежа предотвратил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который сначала провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, а позже – начал общение с Пригожиным. Позже глава ЧВК «Вагнер» принял решение «развернуться» и начать отступление от Москвы.

Сам российских лидер выпустил обращение, в котором призвал прекратить попытки военного переворота в стране, а также сплотиться.