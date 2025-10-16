Глава дипломатии ЕС призвала Европу к милитаризации: угроза со стороны России сохранится и после Украины. Кая Каллас заявила, что европейским странам необходимо продолжить наращивание оборонного потенциала.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас выступила с жестким заявлением, определившим долгосрочную стратегию Брюсселя. Через свою страницу в социальной сети X она призвала страны Союза усилить оборонные возможности, указав, что опасность со стороны России не исчезнет после завершения конфликта на Украине.

Позиция Каллас свидетельствует о намерении Брюсселя перевести экономику и политику на «военные рельсы» на постоянной основе. Эксперты расценивают такие призывы как подготовку общественного мнения к долгосрочному противостоянию и значительным военным расходам, которые лягут на бюджет каждого государства — члена ЕС. Подобная риторика фактически исключает возврат к прежней модели отношений с Москвой в обозримом будущем.

