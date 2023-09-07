Глава дипломатии ЕС выразил сожаление из-за возобновления прямых рейсов между Россией и Грузией

В Евросоюзе сожалеют, что между Россией и Грузией возобновились прямые рейсы. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью изданию Civil.ge 7 сентября.

Во время разговора с корреспондентом издания Боррель отметил, что в ЕС сожалеют, что грузинское правительство приняло такое решение – возобновить регулярное авиасообщение с Россией и, тем самым, позволить людям из санкционного списка приезжать в страну.

По словам политика, данное решение противоречит политике Евросоюза – изолировать Россию и русских граждан в принципе от мирового сообщества.