Глава евродипломатии Каллас назвала РФ победительницей после переговоров с США

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Euractiv отметила , что Россия выглядит как победитель на фоне недавних переговоров с США в Эр-Рияде.

Она подчеркнула, что если соглашение по Украине будет достигнуто без согласия ЕС, то оно «не будет осуществлено». Каллас также призвала уделить внимание укреплению позиций украинских сил на фронте.

Ранее специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, говоря о возможности вовлечения Европы в переговорный процесс, отметил, что Соединенные Штаты не желают, чтобы в обсуждении урегулирования ситуации на Украине принимали участие слишком много сторон.

Когда Каллас спросили о гарантиях от США относительно того, что в рамках переговоров не будет затронуты серьезные изменения в системе безопасности Европы, она отметила, что в ходе встреч с американскими коллегами ЕС получал противоречивые сигналы даже от одних и тех же официальных лиц.

Тем не менее, добавила она, Вашингтон обещает Брюсселю, что не согласится на изменение архитектуры безопасности региона в ходе обсуждений.

Ранее Каллас заявляла, что достижения соглашений по конфликту на Украине невозможно без активного участия Европы.