Каллас назвала условие для переговоров по Украине

Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что достижения соглашений по конфликту на Украине невозможно без активного участия Европы. Об этом она сообщила в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам Каллас, конфликт развивается на европейском континенте, и для установления мира Европа должна стать неотъемлемой частью процесса переговоров.

«Речь идет об Украине, о Европе, и для того, чтобы мир действительно был возможен, Европа должна стать его частью. Я не вижу ни одного соглашения, в котором не участвовал бы ЕС», — подчеркнула глава евродипломатии.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам, но отмечал, что Киев на законодательном уровне запретил любые контакты с Кремлем.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал на то, что поставки зарубежных вооружений фактически вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем», не позволяя прийти к мирному соглашению.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условия заключения мирного договора с Украиной.