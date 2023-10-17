Глава евродипломатии собрался посетить США и провести встречу с Байденом

Жозеп Боррель войдет в состав европейской делегации, которая совершит поездку в Белый дом. Все это связано именно с диалогом Евросоюза и Соединенных Штатов об энергетическом переходе. Об этом заявило информационное агентство Europa Press.

По данным журналистов, поездка будет совершена 20 октября. Ранее появлялись сведения, что в этом визите в США примет участие и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.