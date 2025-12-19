Глава Евросовета Кошта: ЕС предоставит Киеву 90 млрд евро на 2026–2027 годы

Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил в соцсети X, что страны — члены Евросоюза достигли соглашения о выделении 90 млрд евро на поддержку Украины в период с 2026 по 2027 год.

По информации агентства Bloomberg, план Европейского союза включает в себя выделение средств Киеву из бюджета ЕС. Однако европейским лидерам не удалось достичь соглашения о том, как использовать замороженные российские активы.

«Мы договорились. Решение о предоставлении 90 миллиардов евро в качестве помощи Украине на 2026–27 годы было одобрено», — написал Кошта.

В первый день саммита Евросовета в Брюсселе лидеры ЕС не достигли консенсуса по вопросу использования активов Банка России. Эта тема не была упомянута в заявлении, выпущенном по итогам встречи.

По информации агентства Reuters, которую предоставил дипломатический источник, план конфискации активов России был отложен на неопределенный срок.