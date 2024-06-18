Глава Евросовета Мишель: лидеры ЕС не договорились о переназначении фон дер Ляйен на прежний пост

Руководители стран Евросоюза до сих пор не договорились между собой о кандидатуре на пост руководителя Еврокомиссии. Об этом заявил Шарль Мишель, глава Евросовета, после очередной встречи в верхах. Его слова привели РИА Новости .

Встреча национальных лидеров европейских стран была неформальной. Во время нее велось обсуждение стратегии ЕС на ближайшие пять лет, а также назначение возможных руководителей этого политического объединения. Возможные новые верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности, а также главы Евросовета и Еврокомиссии – руководители стран решали, кто именно должен занять эти места.

«У нас состоялась дискуссия. Но у нас пока нет договоренности», - указал Мишель.

Самым острым среди всех является вопрос о будущем главе Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас занимает данный пост, хочет сохранить его. В то же время некоторые государства не считают ее лучшим выбором, и предлагают на это место других людей.

Ранее фон дер Ляйен обвинила Россию в том, что из-за ее действий во всем мире выросли цены на продовольствие и электроэнергию. «Эхо агрессивной войны», которую та якобы начала сама, откликается по всему земному шару.