Глава Евросовета Мишель заявил, что в ЕС пока не пришли к согласию по Украине

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе пока нет единого согласия по вопросу членства Украины. Об этом политик сообщил в интервью радиостанции France Inter . Он также отметил, что в ЕС не согласовали выделении 50 млрд евро на финансирование Киева в течение четырех лет.

«Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто», – сказал Мишель.

Также Мишель сообщил, что страны Евросоюза не смогут выполнить обещание поставить Украине к марту 2024 года миллион снарядов.

Ранее сообщалось, что решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз и выделении крупной суммы денег, будет обсуждаться на саммите в Брюсселе, который пройдет с 14 по 15 декабря.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. За день до этого европейские страны поддержали вступление Киева в союз. В марте прошлого года Европейский парламент порекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Членами Евросоюза на данный момент являются 27 государств. Последний страной, ставшей частью союза, стала Хорватия. Это произошло в июле 2013 года. В 2020 году из ЕС вышла Великобритания.