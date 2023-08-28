Глава Евросовета назвал расширение ЕС одной из главнейших задач

С его точки зрения, данное политическое объединение должно быть готово к 2030 году принять в свой состав новых участников.

Шарль Мишель выступит на одном из форумов и заявит, что для потенциальных новых членов Евросоюза очень важно понимать перспективы своего вступления. Необходимо определять четкие сроки по расширению данной организации, это вопрос доверия к ней.

«Теперь мы должны рассматривать расширение как одну из наших главных задач», - указано в подготовленной для выступления речи.

Его слова опубликовала Financial Times. С точки зрения Мишеля, у Евросоюза есть возможность принимать в свой состав новых участников. И к этому вопросу надо относиться очень серьезно, поскольку данная задача является пусть и амбициозной, но вполне выполнимой. На данный момент на членство в ЕС претендуют Албания, Украина, Турция, Черногория, Сербия, Молдавия и Северная Македония. Некоторые из них добиваются своего вступления на протяжении десятков лет.