Глава Евросовета предупредил Израиль о возможности попасть в изоляцию из-за нарушения правовых норм
Фото: [© Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Действия руководства еврейского государства нарушают международное право, и эту практику необходимо прекратить.
Руководитель Евросовета Шарль Мишель в своем выступлении на телеканале France 2 указал, что даже при осуществлении права на самооборону необходимо соблюдать все гуманитарные нормы.
«Израиль не заинтересован в том, чтобы в определённый момент оказаться в изоляции от международного сообщества. Поэтому для Израиля важно внимательно относиться к этим правилам», - напомнил он.
Он напомнил, что пока ЦАХАЛ устроила полную блокаду целого сектора, что не соответствует международному праву. Жизни и базовые потребности обычных людей должны быть защищены от таких действий. Евросоюз, по его утверждению, считает необходимым существование двух государств, Израиля и Палестины. Для этого надо созвать международную конференцию, в которой ведущая роль будет отведена ЕС.