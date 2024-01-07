Глава Евросовета Шарль Мишель досрочно покинет свой пост

Несмотря на то, что мандат председателя Европейского совета у Шарля Мишеля истекает только в конце ноября 2024 года, политик намерен покинуть свой пост уже предстоящим летом.

Как рассказал сам Мишель в беседе с бельгийскими СМИ, он намерен в составе бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» принять участие в предстоящих выборах в Европарламент.

«Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года», - цитирует Мишеля бельгийское издание Le Soir.

Он пояснил, что в любом случае подаст в отставку до 16 июля, когда должна состоятся присяга депутатов нового созыва Европейского парламента.