Конфликт между РФ и Украиной мог закончиться еще весной 2022-го года, но украинское правительство отказалось от нейтралитета по велению коллективного Запада. Соответствующее заявление сделал глава фракции партии «Слуга народа» действующего украинского президента Владимира Зеленского Давид Арахмия в беседе с местным телевизионным каналом «1+1». Об этом сообщило издание «Лента.ру» .

Арахмия заявил, что российская сторона была готова завершить конфликт при условии, что украинская откажется от членства в НАТО и будет соблюдать нейтралитет.

По словам главы фракции, в тот момент вмешался британский экс-премьер Борис Джонсон, который убедил власти Украины отказаться от перемирия с российской стороной и продолжить боевые действия.