На Украине в следующем году не будут проводиться ни парламентские, ни местные, ни президентские выборы. Коллективный Запад не требует от украинских властей переизбрания. Соответствующее заявление сделал глава фракции партии действующего президента Украины Владимира Зеленского Давид Арахмия, его слова передает местный телевизионный канал «1+1» .

Арахмия заявил, что выборов в стране быть не может ни в каком виде. Он также добавил, что западный мир в данный момент не требует этого от действующих властей Украины.

По словам депутата, когда разговоры о президентских выборах на Украине начинают касаться определенных вопросов, тема переизбрания сразу исчерпывает сама себя. Он уточнил, что сразу начинают появляться вопросы о том, каким образом проводить голосование, и смогут ли баллотироваться военнослужащие. Арахмия также добавил, что остро стоит вопрос с голосованием для беженцев, которые в данный момент находятся за пределами Украины. Он заявил, что ответов на эти вопросы нет ни у кого ни в стране, ни за ее пределами.