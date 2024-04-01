Глава французской дипломатии Сежурне выступил против сворачивания сотрудничества с Китаем

Министр иностранных дел Стефан Сежурне недвусмысленно высказался против разрыва экономических связей с КНР. Его слова привело Agence France-Presse.

Французский министр дал совместную пресс-конференцию с Ван И, своим коллегой из Китая. Он изложил свою точку зрения по поводу отношений с этой страной.

«Ослабление связей с КНР нежелательно», - указал Сежурне.

Он добавил, что торговые отношения между КНР и Францией должны быть очень устойчивыми, но в то же время они должны строиться на равновесии.

Ранее сообщалось, что очередной французский политик допустил отправку войск на Украину. Теперь об этом высказалась глава Национального собрания Яэль Брон-Пиве. По ее словам, Париж готов на многое пойти ради поддержки Киева.