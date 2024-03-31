Во Франции не исключили отправку своих военных на Украину в качестве поддержки

Председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве считает, что отправка французских военнослужащих на Украину остается вероятной, так как Париж не исключает оказание любой помощи Киеву.

Так она прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона во время своего визита на Украину. Ее слова передает телеканал «Мы Украина».

В конце февраля французский лидер сообщил, что страны-партнеры Киева, в числе которых государства Европейского союза (ЕС), обсуждают отправку своих военных сил на Украину.

«В своем заявлении президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы, ничего не исключено, все остается возможным», — сказала Брон-Пиве.

Она отказалась развивать мысль Макрона об отправке военных, отметив, что его позиция достаточно ясна.

Заявление Макрона вызвало резонанс в обществе. Сразу после его слов лидеры Германии, США, Греции, Испании и других стран ЕС отвергли возможность отправки своих военных на Украину. Однако некоторые государства продолжили развивать эту дискуссию. Среди них — страны Прибалтики, Финляндия и Польша.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона, отметил очевидную вовлеченность Парижа в украинский конфликт. Он ранее заявлял, что отправка иностранных военных на территорию Украины незамедлительно приведет к столкновению России с НАТО.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск допустил потерю выхода Украины к Черному морю из-за продолжающего конфликта с Россией.