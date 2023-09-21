Глава французской партии призвал остановить Зеленского после его нападок на Польшу

По его мнению, украинский президент тянет весь мир к катастрофе, показывая всем свой крайнее своенравие и безумие.

Флориан Филиппо возглавляет партию «Патриоты». Он прокомментировал обвинения Владимира Зеленского в адрес Польши после начавшейся торговой войны. Тот обвинил Варшаву в том, что она является пособником России. Филиппо заявил, что это обвинение выглядит полным бредом.

«Безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить», - так охарактеризовал француз лидера Украины в одной из социальных сетей.

Он также напомнил, что Польша сделала для Киева гораздо больше, чем большинство союзников, в том числе приняла огромное число украинских беженцев.