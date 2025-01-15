Глава Энергодара Сеновоз ушел в отставку

Эдуард Сеновоз покинул пост главы города Энергодар, чтобы принять новые вызовы и задачи в компании «Росэнергоатом». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Во время работы на этой должности, отметил Сеновоз, он успешно справлялся с задачами по антикризисному управлению и муниципальному управлению, что позволило стабилизировать ситуацию в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Это решение не было легким, но оно продиктовано новыми задачами, которые ставит передо мной концерн «Росэнергоатом», — написал Сеновоз.

После ухода Сеновоза команда администрации Энергодара продолжит работу под руководством Максима Пухова, который занимает должность заместителя Сеновоза. Пухов ранее также возглавлял атомград Полярные Зори в Мурманской области.

Депутаты городского совета в ближайшее время рассмотрят заявление Сеновоза об уходе и примут решение о назначении исполняющего обязанности главы города. Политик занимал эту должность с декабря 2022 года.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ открыли огонь по находящемуся в непосредственной близости от Запорожской АЭС Энергодару.