Глава японского МИД провела брифинг в подвале Киева

Японская министр иностранных дел Еко Камикава провела последний брифинг, сидя в подвале в ходе своего визита на Украину. Причиной для этого стала воздушная тревога, сообщает местный «24 канал».

Сообщается, что в данной пресс-конференции вместе с Камикавой участвовал украинский коллега Дмитрий Кулеба. На опубликованных телевизионным каналом кадрах можно увидеть, как главы МИД сидят возле щитков с предупреждающими надписями «Под напряжением! Опасно для жизни!».

Журналисты также сообщили, что в ходе данного брифинга японский министр сообщила о решении своего государства внести в фонд Североатлантического альянса $37 миллионов, которые будут переданы Украине на закупку систем для выявления БПЛА.