Глава Катара обсудил с Байденом примирение Израиля и ХАМАС

Глава Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил с американским президентом Джо Байденом соглашение по перемирию сторон ближневосточного конфликта. Обсуждение произошло в формате телефонного разговора, об этом сообщили представители канцелярии катарского эмира, передает издание РИА Новости .

Сделка чуть не была сорвана после обвинений ХАМАС в том, что Израиль блокировал гумпомощь в северную область сектора Газа. Кризис был преодолен при помощи посредников, в том числе, и Катара.

В канцелярии главы Катара сообщили о том, что в телефонном разговоре лидеры обсудили последние события в Газе и реализацию соглашения о гуманитарном перемирии сторон конфликта.

Как сообщила пресс-секретарь совета нацбезопасности американского Белого дома Эдриенн Уотсон, президент Соединенных Штатов разговаривал напрямую с эмиром Катара и местным премьер-министром. По ее словам, они обсуждали потенциальные препятствия на пути к реализации сделки.

Она также сообщила о том, что представители американской администрации находились в постоянном контакте с коллегами из Израиля, Катара и Египта. В течение всего дня они передавали Байдену информацию о развитии событий, рассказала Уотсон.