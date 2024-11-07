Глава Китая Си Цзиньпин направил Трампу поздравительную телеграмму

Си Цзиньпин, председатель Китайской народной республики, отправил Дональду Трампу телеграмму, в которой поздравил его с победой на президентских выборах. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер в тексте телеграммы выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами принесет им процветание и понадеялся, что между США и КНР никогда не будет конфронтации.

«Стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества», — указал глава государства.

Помимо Китая, успехов Трампу после выборов пожелали экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и его супруга Хиллари. Они в своем поздравлении отметили, что кандидатура Трампа на посту главы Белого дома стала выбором народа Америки. Они заявили, что надеются на успешное управление республиканца во благо всех жителей США.

Ранее Дональда Трампа с победой поздравила Камала Харрис, его конкурент на выборах от Демократической партии. Она признала свое поражение и отметила большую важность процесса передачи власти мирным путем.