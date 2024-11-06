Камала Харрис поздравила Трампа с победой на выборах президента по телефону

Вице-президент США Камала Харрис признала свое поражение на выборах — кандидатка от демократической партии позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой, сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что Харрис и Трамп обсудили по телефону важность мирной передачи власти.

Ранее Reuters сообщил, что Камала Харрис готовится выступить перед своими сторонниками в 0:00 мск.

По последним данным, Трамп набрал 71,7 млн голосов, что позволяет ему заручиться поддержкой 292 выборщиков. За Харрис проголосовали почти 67 млн человек. Таким образом, она набирает 224 голоса выборщиков.

Ранее источники NBC сообщили о готовности Харрис и Джо Байдена позвонить Трампу. Отмечалось, что представители демократической партии готовы официально признать поражение.

Накануне Agence France-Presse сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который длился около 25 минут.