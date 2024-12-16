Глава КНР признал неизбежность внутренних разногласий в стране

Он подчеркнул важность повышения дисциплины в условиях множества различных угроз, с которыми сталкивается партия и страна в целом.

«Необходимо своевременно устранять все виды негативных влияний с мужеством обращения лезвия внутрь, чтобы гарантировать, что партия всегда будет полна энергии и жизненной силы», — отметил Си Цзиньпин.

Как пишет Bloomberg, такие заявления прозвучали на фоне новой волны коррупционных расследований, которые касаются высокопоставленных чиновников Народно-освободительной армии Китая. Си Цзиньпин выразил недовольство работой бюрократии, которая, по его мнению, преследует личные интересы вместо глобальных задач развития.

В рамках антикоррупционной кампании с поста главы политического комитета Центрального военного совета был уволен адмирал Мяо Хуа. Ранее об этом сообщил телеканал CNN. Отмечалось, что увольнение связано с обвинениями в коррупции. Карьера адмирала началась в провинции Фуцзянь, где также работал Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что глава Китая Си Цзиньпин пропустит церемонию инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.