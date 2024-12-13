Си Цзиньпин пропустит церемонию инаугурации Дональда Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил американский телеканал CBS. Хотя приглашение китайский лидер получил.

Вместо Си Цзиньпина в Вашингтон приедет китайский посол в США с супругой.

Отмечается, что председатель КНР получил приглашение по неофициальным каналам, что вызвало в Пекине недоумение.

Дело в том, что в Китае принято соблюдать строгий протокол в американо-китайских отношениях, поэтому там были очень удивлены данной ситуацией.

Ранее сообщалось о том, что Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина в ходе визита в Китай.