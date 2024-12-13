Си Цзиньпин пропустит церемонию инаугурации Дональда Трампа
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил американский телеканал CBS. Хотя приглашение китайский лидер получил.
Вместо Си Цзиньпина в Вашингтон приедет китайский посол в США с супругой.
Отмечается, что председатель КНР получил приглашение по неофициальным каналам, что вызвало в Пекине недоумение.
Дело в том, что в Китае принято соблюдать строгий протокол в американо-китайских отношениях, поэтому там были очень удивлены данной ситуацией.
Ранее сообщалось о том, что Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина в ходе визита в Китай.