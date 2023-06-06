Глава комитета Госдумы РФ по обороне Картаполов призвал не бояться рассылки о повестках по СМС

Глава комитета Государственной Думы РФ Андрей Картаполов заявил, что рассылка уведомлений о повестках по СМС нужна для удобства граждан. Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК. По словам Картаполова, такой рассылки не стоит бояться.

«Точное содержание сообщения пока не сформулировано, но звучать оно будет примерно так: «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на «Госуслугах», добавил депутат», – сказал Картаполов.

Глава комитета уточнил, что в случае, если человек не получил такое сообщение, никаких санкций в отношении него не будут вводить. Картаполов добавил, что СМС не приравнивается к повестке, а служит только напоминанием о том, что она сформирована.

6 июня стало известно, что Министерство обороны РФ разработало проект постановления, в котором предусматривается оповещение граждан о призыве в случае мобилизации с помощью СМС-рассылки. Такая мера будет действовать наряду с уведомлениями, которые приходят через государственные услуги и личный кабинет налогоплательщика. СМС-уведомление будет приходит по номеру, который человек указал на портал госуслуг.