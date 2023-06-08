Глава Комитета начштабов ВС США признал существование в мире трех сверхдержав

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что в современном мире существуют как минимум три сверхдержавы. Об этом он заявил, обращаясь к выпускникам Национального университета обороны.

Сверхдержавами Милли считает США, Китай и Россию.

По его словам, такая ситуация диктует в ближайшие десятилетия очень серьезные вызовы. Во время холодной войны в мире противостояли друг другу две сверхдержавы – США и СССР. После распада Союза долгое время Штаты оставались мировым гегемоном.

«Три сверхдержавы – это намного сложнее, чем две» – сказал Милли.

Кроме того, заметил генерал, есть еще и региональные лидеры, которые со временем также могут претендовать на статус сверхдержавы.