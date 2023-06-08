Глава Комитета начштабов ВС США признал существование в мире трех сверхдержав
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Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что в современном мире существуют как минимум три сверхдержавы. Об этом он заявил, обращаясь к выпускникам Национального университета обороны.
Сверхдержавами Милли считает США, Китай и Россию.
По его словам, такая ситуация диктует в ближайшие десятилетия очень серьезные вызовы. Во время холодной войны в мире противостояли друг другу две сверхдержавы – США и СССР. После распада Союза долгое время Штаты оставались мировым гегемоном.
«Три сверхдержавы – это намного сложнее, чем две» – сказал Милли.
Кроме того, заметил генерал, есть еще и региональные лидеры, которые со временем также могут претендовать на статус сверхдержавы.