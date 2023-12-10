Глава крупной немецкой партии отправил украинских беженцев работать

Глава самой крупной немецкой оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы в Германии, должны работать вместо того, чтобы жить на пособия от государства. Соответствующее заявление он сделал в беседе с местным изданием Focus .

Мерц от лица партии заявил о желании отправить беженцев с Украины работать. Он привел статистику из других стран, популярных среди беженцев, в которых работает, по меньшей мере, половина бежавших с Украины. В то же время, по мнению Мерца, его страна слишком низко оценивает квалификацию людей и слишком высоко оплачивает безработицу при помощи социальных выплат.

Глава партии также обратил внимание на то, несмотря на статистику, по которой в Германии более 2 с половиной миллионов безработных, 700 тысяч рабочих мест все еще остаются свободными.