Глава Крыма Аксенов поддержал решение Путина в выдвижении кандидатуры на пост президента РФ
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил поддержку Владимиру Путину в его решении принять участие в очередных президентских выборах, которые состоятся в марте следующего года. Об этом сообщает «Крым 24».
Он добавил, что на данный момент представить в роли российского лидера невозможно представить кого-то, кроме Путина.
По мнению Аксенова, под руководством Владимира Путина страна прошла огромный путь, возродилась и вернула себе статус великой мировой державы.