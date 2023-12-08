Глава Крыма Аксенов поддержал решение Путина в выдвижении кандидатуры на пост президента РФ

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил поддержку Владимиру Путину в его решении принять участие в очередных президентских выборах, которые состоятся в марте следующего года. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что на данный момент представить в роли российского лидера невозможно представить кого-то, кроме Путина.

По мнению Аксенова, под руководством Владимира Путина страна прошла огромный путь, возродилась и вернула себе статус великой мировой державы.