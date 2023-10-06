Глава Крыма Аксенов считает, что украинские власти не жалеют своих граждан
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, украинский лидер Владимир Зеленский не жалеет жизни граждан своей страны, для него это всего лишь пушечное мясо. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что для властей Незалежной ценность человеческой жизни всегда отсутствовала.
По мнению Аксенова, контрнаступление было только пиар-акцией, то есть много рекламы и пафоса и отсутствие итогов.