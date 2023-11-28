Глава Крыма отчитался перед Путиным о масштабе разрушений из-за урагана

Глава Республики Крым Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в регионе после масштабного урагана. Об этом руководитель республики сообщил в своих соцсетях во вторник, 28 ноября.

«Я вчера докладывал нашему лидеру Владимиру Владимировичу о ситуации, президент дал поручение правительству суммировать итоги повреждения инфраструктуры, которые требуют решения федерального центра», – сказал Аксенов.

По словам главы Крыма, первые средства из федерального бюджета республика получит к полудню.

В воскресенье, 26 ноября, Крым накрыл мощнейший за всю историю полуострова шторм. Его в республику принес средиземноморский циклон. В разных города Крыма были сильные дожди. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. В Евпатории, например, море вышло из берегов и затопило главную трассу, соединяющую город с другими регионами полуострова.

В Севастополе также были зафиксированы разрушения. В городе-герое был разрушен маяк, причал и устричная ферма Института биологии Южных морей (ИнБЮМ).

Власти Крыма отмечали, что работы по устранению последствий и разрушений продолжаются в регионе. Пока не во всех районах полуострова восстановлено электричество.