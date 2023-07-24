Глава Крыма сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения в Джанкойском районе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о возобновлении движения по железной дороге в Джанкойском районе, которое ранее было остановлено в целях безопасности. Об этом он написал в своих соцсетях.

Кроме того, Аксенов также сообщил о возобновлении автомобильного движения по трассе Джанкой-Симферополь.

«После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой – Симферополь», – написал Аксенов.

Утром, 24 июля, глава Крыма сообщил о работе систем ПВО. В небе над полуостровом было сбито 11 украинских беспилотников. Также, заявил Аксенов, в ликвидации БПЛА участвовали средства Радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как уточнил Аксенов, произошло попадание на склад боеприпасов, который расположен в Джанкойском районе. Обломки попали на частный дом в Кировском районе.

Противник начал атаковать Крым с помощью беспилотников с 17 июля. В этот день надводные беспилотники подобрались к Крымскому мосту. В результате взрыва было повреждено автомобильное полотно. Два человека – мужчина и женщина, скончались. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и была доставлена в больницу.

19 июля в Кировском районе Крыма загорелся склад с боеприпасами, в результате чего началась детонация. Власти региона приняли решение эвакуировать людей из близлежащих районов в более безопасное место.

В ночь на 20 июля беспилотник ВСУ атаковал поселок Раздольное в Крыму, в результате чего погибла девочка-подросток.