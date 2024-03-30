Украина уже в скором времени предложит мир России, но ее условия не будут устраивать Москву. Все отлично понимают, что Киев не способен соблюдать условия сделки. Такое мнение высказал Владимир Константинов, глава Государственного совета Республики Крым. Его точку зрения привели РИА Новости .

По мнению Константинова, украинские власти в принципе не способны соблюдать те гарантии безопасности, которые они на себя берут. Это уже показали «Минские соглашения», цинично нарушенные как Киевом, так и их союзниками.

«Дело идет к тому, что в ближайшее время Украина попросит мира. Но это не тот мир, который нужен нам, который нас устроит. Нам нужен мир, который будет гарантировать безопасность России», - указал он.

По утверждению председателя крымского Госсовета, завершение украинского конфликта должно сопровождаться абсолютными гарантиями безопасности как новым российским территориям, так и коренным землям в составе РФ. Именно поэтому необходимо искоренить на Украине нацизм и терроризм. Иначе обязательно произойдет рецидив конфликта.

Ранее Констанинов напомнил президенту Макрону судьбу многих французских солдат. Они нашли последнее пристанище на кладбище в Севастополе в результате агрессии Парижа и Лондона. Он пообещал, что там же найдется место для новых захоронений.