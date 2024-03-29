Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, призвав вспомнить о судьбе французских солдат в Севастополе во время Первой мировой войны. В интервью РИА Новости Константинов заявил, что в городе-герое похоронены тысячи французских военнослужащих.

Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Париж готовится отправить на Украину своих солдат. По его словам, на первом этапе Франция отправит порядка двух тысяч военных. Отдельно Нарышкин упомянул заявления Елисейского дворца, где говорят о большом количестве погибших на Украине французов, которые воевали там в качестве наемников.

«На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат и офицеров, посланных на убой Наполеоном III. Не думаю, что нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов, но не сомневаюсь, что и для них в нашей земле место найдется», — сказал Константинов.

Главы крымского парламента отметил, что Россия за 170 лет значительно усовершенствовала свои вооружения. Константинов вспомнил стихотворение героя Отечественной войны 1812 года, военного писателя и поэта Дениса Давыдова про «гнилых французишков».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 стоит обсудить с другими странами. Саммит пройдет в Бразилии.