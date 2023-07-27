Глава крымского парламента назвал угрозы Зеленского «брехливым терроризмом»

Константинов заявил, что подобные речи от Зеленского звучат только потому, что ему нужно отчитываться перед «хозяевами», а отчитываться украинскому лидеру больше не о чем. Политик считает, что это «брехливый терроризм» – это единственное занятие Зеленского на данный момент.

Он также сообщил, что Киев на регулярной основе посылает угрозы правительству РФ и делает это в попытке отвлечь страны Запада от реального расклада дел.

Константинов также указал на то, что такие заявления – единственный способ украинского правительства отвлечь внимание коллективного Запада от контрнаступления ВСУ, которое только терпит неудачи.