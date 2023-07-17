Глава крымского парламента заявил о личной ответственности Зеленского за взрыв на переправе

Именно в кабинете украинского лидера принимаются все важные решения, так считает Владимир Константинов.

По его мнению, очень важно для всех понять, что решения подобного уровня могут приниматься исключительно на самом верху. Никакие главы ведомств не в состоянии санкционировать подобный шаг. Ни военная разведка, никакая другая служба не может самостоятельно решиться на такое без одобрения Владимира Зеленского.

«Именно он и никто другой, никакой там Буданов и иже с ним. Все решения принимаются в одном кабинете», - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что украинского президента необходимо судить за его террористическую деятельность, направленную против мирного населения.