Глава МАГАТЭ собирается приехать в Россию и на Украину

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью с РИА Новости сказал, что на следующей неделе планирует совершить рабочую поездку, в ходе которой посетит ЗАЭС, Киев и Москву. С обеими сторонами он хочет обсудить вопросы, связанные с безопасностью.

Руководитель МАГАТЭ сообщил, что нанести визит он планирует уже на следующей неделе. Сначала Гросси собирается съездить в Запорожье, после чего хочет провести встречу с президентом Украины, после чего диалог будет продолжен с Москвой.

Он считает своей главной целью - избежание ядерной катастрофы. Именно в этом направлении будет продолжена его работа.

Запорожская атомная электростанция находится рядом с городом Энергодар. Известно, что данный объект является крупнейшей АЭС в Европе. Однако это не мешает ВСУ продолжать свои атаки на Энергодар и территорию станции. Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже отмечал, что Киев пытается создать видимость угрозы ядерной катастрофы, поэтому продолжает открывать регулярный огонь по ЗАЭС.