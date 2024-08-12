Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии опасности для Запорожской АЭС после атаки БПЛА

По мнению генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мариано Гросси, угроз безопасности Запорожской АЭС после атаки беспилотников нет, сообщило РИА Новости.

В документе, опубликованном на сайте агентства, говорится, что Гросси подтвердил отсутствие угрозы после предполагаемой атаки БПЛА на одну из градирен станции. Он также подчеркнул, что атаки на ЗАЭС нарушают принципы защиты объекта, установленные Совбезом ООН в мае 2023 года.

Глава МАГАТЭ также заявил, что любые атаки на ЗАЭС необходимо пресечь, так как это увеличивает риск ядерной аварии. При этом Гросси не назвал предполагаемых виновных в повреждении градирни посредством атаки беспилотников.

Экспертов агентства ознакомят с последствиями атаки для оценки ущерба, как только это станет возможным по условиям безопасности.

В «Росатоме» заявили, что объект был серьезно поврежден в результате атаки двух украинских ударных беспилотников. При этом на самой станции сообщили, что все шесть энергоблоков по-прежнему не работают и находятся в режиме «холодный останов».

Ранее сообщалось, что «Ростех» раскритиковал качество трофейной техники НАТО. При более высокой стоимости американская техника не отличалась никакими передовыми решениями.