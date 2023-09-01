Глава МИД Австрии считает катастрофой принятие Украины в ЕС раньше других кандидатов

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил газете Politico, что Евросоюз столкнется с «геостратегической катастрофой», если даст Украине членство раньше, чем другим кандидатам.

По его мнению, нельзя допустить, чтобы некоторые страны оказались «равнее других», как в «Скотном дворе» Джорджа Оруэлла.

Если отдать приоритет Украине, это вызовет возмущение среди балканских стран, также претендующих на членство в ЕС, уверен Шалленберг.

В настоящий момент официальными кандидатами на вступление ЕС являются Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.