Глава МИД Бразилии оценил инициативы по мирному решению конфликта на Украине

Действия бразильских властей в вопросе мирного разрешения конфликта на Украине приносят свои результаты. Соответствующее заявление сделал глава МИД Бразилии Мауру Виейра, его слова передает издание РИА Новости .

Вийера заявил, что кампания бразильского президента направлена на привлечение всеобщего внимания к необходимости проведения мирных переговоров, и она уже приносит нужный результат. Он отметил, что этот эффект сохранится, в особенности, во время саммита G20.

По словам бразильского министра, эта встреча является идеальным местом для ведения дискуссий, так как на ней будут присутствовать государства с самыми разными позициями в вопросе конфликта.

Бразилия уже неоднократно призывала объединить усилия для проведения мирных переговоров ранее. Президент страны Лула да Силва считает, что это является долгом всех государств.