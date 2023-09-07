Глава МИД Бразилии оценил инициативы по мирному решению конфликта на Украине
Фото: [Софья Сандурская/ТАСС]
Действия бразильских властей в вопросе мирного разрешения конфликта на Украине приносят свои результаты. Соответствующее заявление сделал глава МИД Бразилии Мауру Виейра, его слова передает издание РИА Новости.
Вийера заявил, что кампания бразильского президента направлена на привлечение всеобщего внимания к необходимости проведения мирных переговоров, и она уже приносит нужный результат. Он отметил, что этот эффект сохранится, в особенности, во время саммита G20.
По словам бразильского министра, эта встреча является идеальным местом для ведения дискуссий, так как на ней будут присутствовать государства с самыми разными позициями в вопросе конфликта.
Бразилия уже неоднократно призывала объединить усилия для проведения мирных переговоров ранее. Президент страны Лула да Силва считает, что это является долгом всех государств.