Глава британского МИД Иветт Купер заявила, что действия России создают риск прямого военного столкновения с НАТО. Поводом стало обвинение Эстонии в нарушении воздушного пространства российскими истребителями, которое Москва категорически отрицает. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Совбезе ООН, Иветт Купер охарактеризовала инцидент с российскими МиГ-31 как провокацию, способную привести к непоправимым последствиям. Глава Форин-офиса подчеркнула, что Альянс готов противостоять любым самолетам, действующим в его воздушном пространстве без разрешения.

Эстония ранее заявила о вторжении трех истребителей 19 сентября и даже инициировала консультации по статье 4 учредительного договора НАТО, что предусмотрено для случаев возникновения угрозы территориальной целостности стран-участниц.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения Таллина абсолютно безосновательными. В Минобороны России пояснили, что полет истребителей из Карелии в Калининградскую область был плановым и выполнялся строго по международным правилам без малейшего отклонения от маршрута. Данные объективного контроля подтверждают, что границы Эстонии не нарушались. Этот инцидент происходит на фоне общего роста напряженности в регионе Балтийского моря, где подобные заявления становятся все более частыми.

Ранее стало известно, что между США и Прибалтикой нарастает напряженность из-за России.