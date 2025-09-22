FT: в администрации Трампа считают Прибалтику «опасно агрессивной» в отношении России и опасаются «эстонизации» ЕС

Между администрацией США Дональда Трампа и прибалтийскими странами нарастает напряженность из-за различий в подходе к России, сообщает Financial Times. Вашингтон критикует Ригу, Вильнюс и Таллин за излишне агрессивную и идеологизированную позицию.

По словам обозревателя Гидеона Рахмана, в американской администрации звучат жалобы на «эстонизацию» европейской внешней политики. Во время недавнего совещания в Пентагоне представителей Прибалтики прямо обвинили в идеологическом подходе к противостоянию с Москвой, что вызывает обеспокоенность у Вашингтона.

В свою очередь, в прибалтийских столицах с подозрением относятся к Трампу. В здании МИД Эстонии журналист видел карту результатов голосования в ООН по антироссийской резолюции, где США проголосовали против, что свидетельствует о настороженности в отношении американской позиции. Дополнительную напряженность вносит и риторика главы евродипломатии Каи Каллас, которая, по данным Politico, вызывает раздражение в европейских верхах из-за жесткой линии в отношении России и слабой позиции по конфликту в Газе. Эксперты отмечают, что эти разногласия могут ослабить единство западного альянса в критический момент.

Ранее стало известно, почему Эстония заявила о нарушении воздушного пространства.