Глава МИД Финляндии призвала не исключать возможность отправки войск на Украину

Глава финского МИД Элина Валтонен заявила о том, что не стоит исключать возможность отправки войск коллективного Запада на территорию Украины для участия в конфликте. Об этом сообщило американское издание Politico .

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии заявила, что государствам коллективного Запада, в том числе и Америке, не стоит так однозначно и отрицательно отзываться об идее отправки своих войск на Украину в случае, если условия станут хуже.

Финский министр также добавила, что не стоит исключать возможность отправки армий на Украину в долгосрочной перспективе. По ее словам, страны коллективного Запада не могут в данный момент знать наверняка, насколько серьезной может стать ситуация в дальнейшем.

Тем не менее позиция Хельсинки ясна: на текущий момент войска не отправляются и это не обсуждается, заключила Валтонен.